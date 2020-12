Gasperini: «Gomez? Le scelte forti le deve fare la società. Non so come si supererà questa cosa»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina. Le sue parole

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue parole.

VITTORIA – «Quest’anno la Champions si giocava ogni settimana quindi giocare ogni tre giorni e poi trovarsi le squadre fresche in campionato era impegnativo. Adesso avremo per un paio di mesi la testa al campionato e dobbiamo continuare a fare bene».

GOMEZ – «Ha giocato tutte e quindici le partite. C’è la necessità di riposo. Con questa formula siamo riusciti ad essere più compatti e prendere meno gol».

ALZARE L’ASTICELLA – «Ho fatto cinque anni al Genoa, sono stato 3 anni a Crotone. Cinque anni per un allenatore sono tanti, per un giocatore è quasi metà carriera. È indispensabile trovare altre soluzioni. La mia Atalanta era completamente diversa da questa, noi giocare contro l’Ajax abbiamo visto delle cose che cercheremo di adottare. Altrimenti sempre le stesse cose diventa bruttino».

SEPARAZIONE GASP GOMEZ – «Non è così. Le scelte forti le debba fare la società. Nel porsi degli obiettivi su come fare nel prossimo futuro pur cercando di rimanere competitivi. Bisogna guardare avanti e mettere quello stimolo a tutti nel cercare nuove soluzioni. Se rimani fermo torni indietro. Nel cercare qualcosa devi essere in sintonia con l’allenatore, se non c’è la sintonia è un problema. Io credo Gomez è stato il giocatore più importante in questi cinque anni. Io ho fatto 200 panchine e lui avrà fatto 195 partite con me. Quest’anno dopo due anni, il ruolo del Papu era difficile da proporre per la squadra perchè gli avversari cambiano e la condizione del giocatore non è sempre la stessa. Alla base ci deve essere fiducia e disponibilità altrimenti diventa difficile per me. Non so come si supererà il tutto, io guardo la cosa migliore per la squadra e Gomez è un grandissimo giocatore. Mi dispiace per Josip perchè hanno tirato dentro lui ma non c’entra nulla».