Gasperini: «L'Atalanta ha qualità giusta. Bene Pasalic e su Ilicic...»

La conferenza stampa integrale dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro la Salernitana

QUALITA’ – «E’ l’elemento che ci deve far fare il salto in più: ciò ci aiuta anche a reagire nei momenti difficili. Quando hai la qualità davanti fai la differenza, compresi anche quelli subentrati dalla panchina. Miranchuk sta facendo bene, De Ketelaere anche come Muriel. Speriamo di recuperare Scamacca».

ILICIC – «E’ in forma. Gli ho chiesto vieni ad allenarti e lui ha detto no (risata ndr). Ha influito molto le posizioni di Pasalic e Koopmeiners, alzando la qualità dei giocatori».

SOTTO LA NORD – «Segnare sotto la Nord sempre? Speriamo di vedere presto anche la sud. Stiamo lavorando molto su palle inattive, ma stiamo subendo qualche goal di troppo e non va bene perché abbiamo le caratteristiche di compensare questa tendenza. Avevano qualche occasione loro, siamo andati in confusione poi dopo abbiamo sistemato le cose».

BOLOGNA – «E’ una sorpresa il Bologna. Squadra cresciuta notevolmente dove la classifica è molto corta: un po’ tutte possono essere la sorpresa. Il campionato è molto più equilibrato e difficile: ci sono anche Monza, Fiorentina e il Torino. Il Bologna merita di essere lì. 16 partite sono significative. I campionati scorsi non contano più niente. Per noi sarà un bel test da affrontare per misurarci con una squadra, attualmente, davanti a noi».

ROSA LARGA – «La rosa si sta allargando con Pasalic che in quel ruolo si sta dimostrando affidabile. Lui può giocare in un ruolo dove prima faceva fatica, ha influito anche l’età: ha fatto tre partite straordinarie di fila, spostandolo più avanti ha fatto più goal. Possiamo giostrare bene il centrocampo. Speriamo dietro di recuperare Kolasinac, Toloi a breve, Palomino è più lunga la cosa. Dietro abbiamo un po’ sofferto, davanti ci sono un sacco di giocatori che stanno venendo fuori tutti. Aspettiamo Scamacca. Se cresciamo lì possiamo fare bene, abbiamo un sacco di esterni dove facciamo a gara chi potrà essere all’altezza».