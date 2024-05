Gasperini su Marsiglia Atalanta: «Possiamo fare di più per la finale»

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gasperini dopo la sfida di stasera contro il Marsiglia per la semifinale d’Europa League

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha voluto parlare così dopo la sfida contro il Marsiglia per la semifinale d’Europa League.

«Scamacca ha fatto una grande giocata. Chiaro che in questo tipo di partite sarà fondamentale a Bergamo perché ci sono le condizioni per provare ad andare in finale: abbiamo sofferto soprattutto in attacco, ma per noi è un risultato importante in un campo difficile. Kolasinac? Ha sicuramente influenzato perché ci toglierà il giocatore per tanto tempo. Dietro sono stati bravi tutti a limitare le loro azioni che nel frattempo potevano creare qualche problema. Abbiamo una grande opportunità incredibile e bisogna vincere il prima possibile: vogliamo arrivare in finale. L’Atalanta ha concesso tanto e se non avevamo questa difesa poteva finire 3/4-0, abbiamo subito i loro difensori nei contrasti, abbiamo tenuto pochi palloni e volevamo fare un gioco migliore».