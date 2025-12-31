Gasperini e il suo 2025 con la grande Roma: nel mezzo un calciomercato che potrebbe essere decisivo! - Calcio News 24

Gasperini, un 2025 spettacolare per la magica Roma. Ora tocca al mercato per rinforzare la squadra

Il 2025 della Roma si chiude con una certezza aritmetica che profuma di impresa: la squadra, sotto la guida prima di Ranieri e poi di Gasperini, ha conquistato più punti di tutti nell’anno solare, mettendosi alle spalle corazzate come Inter, Milan e Napoli. Attualmente quarti dopo la vittoria sul Genoa, i giallorossi vedono concreto l’obiettivo del ritorno in Champions League, che manca ormai dal 2017.

Proprio per blindare questo piazzamento, il mercato di gennaio diventa cruciale. Tuttosport scrive che la priorità del DS Massara è l’attacco, reparto che necessita di rinforzi dato che Ferguson continua a non convincere appieno. Due i nomi caldi sul taccuino: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. La pista più battuta porta all’olandese del Manchester United: c’è già un accordo di massima con il giocatore, pronto al trasferimento, ma lo scoglio è il club inglese. Lo United, che cerca un sostituto, vuole monetizzare, chiedendo 10 milioni subito per un’operazione complessiva da quasi 40 milioni legata all’obbligo di riscatto. La Roma lavora per abbassare la parte fissa.

Complessa anche la situazione Raspadori: l’attaccante ha rifiutato le destinazioni turche e vuole solo la Roma o la permanenza a Madrid, ma l’Atletico non lo cede senza la garanzia dell’obbligo di riscatto. Il vero nodo, però, resta il Fair Play Finanziario: per far entrare uno dei due bomber, qualcuno deve uscire.

Gli indiziati sono Ferguson (possibile rientro anticipato al Brighton) e Dovbyk, per il quale si cercano acquirenti in un mercato invernale non semplice.

Infine, si guarda anche alla difesa. Se il Tottenham facesse muro per Dragusin, l’alternativa è Axel Disasi del Chelsea. In uscita c’è Tsimikas: la sua fascia sinistra sarebbe coperta dal recupero di Angelino e dalla duttilità di Rensch e Wesley.