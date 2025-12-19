Gasperini pre Juve Roma: «Noi siamo abbastanza ambiziosi. Su Dybala voglio pensare che…»

Gasperini presenta Juve-Roma: ambizione, crescita e una sfida chiave per la stagione

Alla vigilia di Juve-Roma, gara valida per la 16ª giornata di Serie A 2025/26, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa analizzando il momento della Roma, le condizioni della squadra e il peso di una sfida che può dire molto sul prosieguo del campionato.

Il tecnico giallorosso ha iniziato facendo il punto sugli indisponibili, soffermandosi su Dovbyk: l’attaccante non è ancora al meglio, soprattutto nel gesto del tiro, anche se il recupero procede. Qualche dubbio anche su Hermoso, mentre il resto del gruppo è a disposizione.

Perché Gasperini ha scelto la Roma

Uno dei passaggi più significativi riguarda la scelta di allenare la Roma. «Ho scelto questa sfida perché era la più difficile», ha spiegato Gasperini, sottolineando come affrontare un progetto complesso e ambizioso rappresenti uno stimolo continuo. La Roma arriva alla gara forte di buone prestazioni recenti e con la voglia di misurarsi contro una Juventus solida e sempre competitiva.

Capitolo Dybala: l’argentino sarà valutato fino all’ultimo. Per Gasperini, le motivazioni non sono in discussione, ma tutto dipenderà dalla condizione fisica e dalla capacità di incidere ai massimi livelli.

Roma in crescita e consapevolezza

Il +4 in classifica sulla Juventus è un dato importante, ma Gasperini predica equilibrio. Dopo quindici giornate, la Roma ha mostrato solidità, compattezza e una crescita evidente sia sotto il profilo tecnico sia mentale. I pochi gol subiti restano un punto di forza, ma il tecnico ha evidenziato anche la continuità nella creazione di occasioni e nella fase offensiva.

Sulle voci di mercato, Gasperini è stato chiaro: nessuna distrazione. La concentrazione è tutta su Juve-Roma, una partita fondamentale per mantenere o aumentare il vantaggio sui bianconeri.

Infine, il rapporto con Spalletti e il valore storico della Juventus: affrontarla resta sempre un banco di prova decisivo. Per Gasperini, questa sfida rappresenta un parametro chiaro per capire quanto la Roma possa essere davvero competitiva ad alti livelli.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A