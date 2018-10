Gattuso si gode la vittoria e attacca: «Non siamo mai stati in crisi»

Intervistato da Sky dopo la vittoria contro il Chievo, Gattuso replica: «Non siamo mai stati in crisi perchè giocavamo bene»

Altra vittoria per il Milan che liquida il Chievo con un secco 3-1 e si presenta alla sosta in una buona condizione fisica e mentale. Al termine del match ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico rossonero Gennaro Gattuso, ampiamente soddisfatto di come sono andate le cose in quel di San Siro e dell’andamento generale della sua squadra: «Le prestazioni non sono mai mancate, in passato sono mancati i 3 punti. Da quando abbiamo cominciato la stagione il nostro è stato un buon calcio, vogliamo sempre giocare ed anche se rischiamo siamo sempre vivi. C’è contentezza perchè riusciamo a vincere le partite, ma non siamo mai stati in crisi perchè ripeto abbiamo sempre espresso un buon calcio».

Il tecnico rossonero non si accontenta e prova a spiegare cosa c’è da migliorare ancora nella rosa del Milan: «Mi piace avere giocatori attenti, che capiscono quello che dico. Non tutti i giocatori hanno lo stesso carattere, con qualcuno devi alzare la voce con altri devi invece andargli vicino e dargli una pacca sulle spalle. Per ora stiamo lavorando meglio a destra che a sinistra. Kessiè il primo tempo ha giocato al di sotto delle sue possibilità, ma mi piace quando riusciamo a fare movimenti alternati sulle fasce». Sui singoli poi Gattuso spende parole d’elogio per Higuain e Calhanoglu: «Higuain? E’ un campione che riesce a finalizzare, si è messo a disposizione del gruppo. E’ molto esigente, ma si fa voler bene ed aiuta i suoi compagni. In questo momento ci manca Calhanoglu, sta attraversando un momento non brillantissimo. Anche lui potrà far fare tanti goal al Pipita».