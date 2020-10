Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato alla vigilia della gara contro la Real Sociedad. Ecco le parole del tecnico

Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara contro la Real Sociedad.

EUROPA LEAGUE – «Abbiamo preso la mazzata una settimana fa, abbiamo giocato sotto ritmo quando avevamo palla. Non abbiamo giocato con veemenza, davamo la sensazione di non voler far male all’avversario. Domani giochiamo contro una squadra molto forte, con grande senso di appartenza. Domani sarà un grande test».

REAL SOCIEDAD – «Pericoli? Qualità, come tengono il campo. Sono spagnoli al 100% quando hanno la palla. Dispiace giocare senza pubblico, ma è anche un vantaggio per noi. Bisogna fare una grande partita».

TURNOVER – «Dipende anche da quello che facciamo in settimana. La società ci permette di fare sempre controlli durante la settimana, misurando anche la stanchezza dei calciatori. Domani in campo ci sarà una squadra forte e fresca, sia mentalmente che fisicamente. Poi domenica abbiamo un’altra gara difficile contro il Sassuolo».