Gazidis: «Ripristineremo l’orgoglio del Milan»

Ivan Gazidis è tornato a parlare del momento negativo che sta vivendo il Milan e del prossimo futuro

Periodo buio in casa Milan come forse non si vedeva da moltissimo tempo. Ivan Gazidis ha parlato del momento attuale ma anche di tutto quello che sta facendo la società per far tornare grande il club. Ecco le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport.

«Io sono un privilegiato e farò di tutto per far tornare questo club sulla strada giusta. Lavoreremo la metà se lavoreremo insieme e se sapremo superare i momenti difficili. Ripristineremo l’orgoglio del Milan. Ci vorrà tempo, sarà difficile e noi dobbiamo cambiare atteggiamento. Abbiamo una proprietà che vuole farlo perché le tempistiche non sono irraggiungibili».

Mercato – «Investire in giocatori giovani con gli anni migliori da vivere e che possono diventare giocatori di primo livello. Bennacer, Leao, Paquetà, Piatek. Siamo una delle squadre più giovani ma investiremo in leader d’esperienza che possano guidare i giocatore nella crescita come abbiamo fatto con Higuain ad esempio. Maldini e Boban stanno facendo un ottimo lavoro, siamo tutti impazienti ma ci vorrà tempo. Questo è l’unico modo in cui il club può migliorare. Se bruceremo i nostri soldi su giocatori in declino, il club peggiorerà sia sotto il piano finanziario che quello sportivo. Questo non è accettabile. Stiamo abbracciando una strada difficile ma chiara, che riporterà il club alla salute finanziaria. Abbiamo un monte ingaggi alto per i giocatori, che genera perdite. Dobbiamo riportare sotto controllo il monte ingaggi e migliorare le performance».

Elliot – «Il presidente ha parlato dello stadio, Elliott si sta prendendo un impegno ingente per il progetto di San Siro. C’è una visione molto chiara per dare al Milan lo stadio più bello del mondo, finanzierà la squadra che dovrà rendere orgogliosi i nostri tifosi. C’è scetticismo e paura, mi hanno chiesto se Elliott cambierà in questo senso se i risultati sportivi saranno deludenti. Come vi ho detto, potremmo commettere degli errori ma l’impegno di Elliott è incessante e incrollabile. Siamo concentrati sulla nostra visione. Nonostante le voci e le indiscrezioni avremo successo».