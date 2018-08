Genoa, che rimpianto: l’affare Lazaar sfuma sul più bello

Ultimo giorno di mercato utile a sfoltire la rosa del Genoa e che poteva essere arricchita ulteriormente da Lazaar

Davide Ballardini è stato accontentato. Il tecnico rossoblù aveva richiesto ai suoi uomini mercato di sfoltire la rosa dagli esuberi e così è stato. Il difensore Carillo è stato ceduto in Serie B al Brescia, insieme a due giocatori che ormai si allenavano da soli a Pegli, trattasi di Galabinov (Spezia) e El Yamiq (Perugia). Cessione definitiva anche per Ninkovic che è diventato un nuovo giocatore dello Spezia, mentre il giovane Zanimacchia andrà ad arricchire il vivaio della Juventus B. Risoluzione del contratto per Brivio che chiude quindi la sua parentesi genoana.

Ma il calciomercato del Genoa poteva arricchirsi di un nuovo importante colpo. Ceduto Laxalt al Milan (arriveranno 18 milioni da parte dei rossoneri), il Grifone si era buttato a capofitto sull’esterno del Newcastle Lazaar. L’ex Benevento e Palermo aveva già sostenuto le visite mediche per la squadra di Ballardini ma l’affare è sfumato sul più bello. Niente accordo con la società inglese che voleva il prestito con obbligo di riscatto mentre il Genoa firmava solo per il diritto. Intanto Gianluca Lapadula è diventato a titolo definitivo un giocatore del Genoa, ma per lui le porte del mercato non sono ancora chiuse. Possibile che l’italo-peruviano lasci l’Italia nei prossimi giorni.