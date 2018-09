Genoa-Chievo gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 6ª giornata di Serie A – VIDEO

E’ iniziata la partita tra Genoa-Chievo in programma per la sesta giornata di campionato. Rossoblù obbligati alla vittoria dopo le quattro reti subite contro la Lazio. Ballardini si affiderà ancora una volta a Piatek per provare a scacciare la crisi e salvare la panchina al proprio tecnico.

GENOA-CHIEVO 1-0 – Lunga discesa sulla sinistra di Lazovic, palla per Piatek al limite dell’area, che non sbaglia: fulminato Sorrentino.

GENOA-CHIEVO 2-0 – Si scatena anche Pandev: dal limite dell’area rasoterra perfetto che non lascia scampo a Sorrentino.