Genoa, per l’attacco c’è Krmencik: accordo trovato con il giocatore

Genoa, nome caldo per l’attacco dei rossoblu è quello di Krmencik attaccante del Viktoria Plzen e della nazionale ceca

Inizio di stagione negativo per il Genoa che dovrà necessariamente intervenire sul mercato a gennaio per sperare di fare un girone di ritorno in modo completamente diverso.

Tra i tanti nomi in pole per l’attacco ci sarebbe quello di Michael Krmencik. L’attaccante del Viktoria Plzen ha già all’attivo 15 reti tra campionato e Coppa, compresa una doppietta rifilata all’Anversa in Europa League. Tra la società di Preziosi e il giocatore ci sarebbe già un accordo di massima, da limare invece il gap tra richiesta e offerta.