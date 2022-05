Genoa, Criscito: «Ho superato una settimana dura. Toronto? Non potevo lasciare la squadra»

Domenico Criscito, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport delle sue ultime sfide e della salvezza

Domenico Criscito, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport delle sue ultime sfide e della salvezza. Le sue dichiarazioni:

EPISODI – «Durissima. Quello nel derby è un errore che mi porterò per sempre dentro. Contro la Juve ho solo pensato di prendere il pallone e segnare. Famiglia? La mia famiglia mi ha aiutato tanto. Solo mia moglie e di ragazzi sanno come io mi senta quando perdo e questa settimana sono stati fantastici, soprattutto mia moglie Pamela. Mi ritengo fortunato ad avere incontrato una donna come lei. Io la reputo come la cosa più importante del mondo. È la mia forza. Devo tanto a mia moglie e ai miei figli. Nei momenti difficili cerco di non farmi vedere nervoso da loro, anche se a volte è difficile e soprattutto Pamela sa quanto io soffra. Ma è brava a sopportarmi e supportarmi».

GENOA – «Sono tornato dopo sette anni e quest’anno ho ricevuto un’offerta dal Toronto, ma non mi sembrava il caso di abbandonare la squadra in queste condizioni. Poi infortuni vari mi hanno fermato e mi è dispiaciuto tantissimo non aver potuto aiutare i miei compagni in tante partite»

TIFOSI – «La gradinata Nord è semplicemente unica. Credo che le tifoserie di tutto il mondo dovrebbero prenderla da esempio. Nonostante le difficoltà, i nostri tifosi ci sono sempre stati vicini, con la Juve così come tutto l’anno. Bisogna solo dire grazie per quello che fanno per noi»