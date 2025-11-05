Genoa, nuova era in panchina: De Rossi è arrivato in città e raccoglie l’eredità di Vieira come nuovo allenatore rossoblù

Daniele De Rossi è sbarcato a Genova ed è pronto a intraprendere una nuova avventura come allenatore del club rossoblù. Per l’ex capitano della Roma si tratta della seconda esperienza in Serie A da tecnico, dopo quella vissuta proprio sulla panchina giallorossa. La sua figura porta con sé carisma e un bagaglio di esperienza maturato sia in campo che nelle prime tappe della carriera da allenatore.

Il percorso in panchina di De Rossi è iniziato alla SPAL, dove però la sua avventura si è rivelata breve e poco fortunata, con appena 17 partite disputate. Successivamente è arrivata la chiamata della Roma, in sostituzione di José Mourinho: tra la stagione 2023/24 e l’inizio della 2024/25 ha guidato i giallorossi per 30 incontri, raggiungendo una semifinale di Europa League. L’esperienza si è conclusa il 18 settembre 2024, dopo un pareggio proprio contro il Genoa a Marassi, che segnò il suo esonero.

L’ufficialità del suo nuovo incarico è attesa per giovedì 6 novembre in mattinata, con il primo allenamento fissato alle ore 15. Il giorno successivo, venerdì 7 novembre, De Rossi sarà presentato ufficialmente alla stampa insieme al nuovo direttore sportivo Diego Lopez, in una conferenza programmata tra le 13:00 e le 14:00. Un passaggio formale che segnerà l’inizio della sua avventura sulla panchina rossoblù. Ecco il video di Gianluca Di Marzio:

.@GenoaCFC, l'arrivo di Daniele De Rossi a Genova. Pronto per iniziare la sua nuova avventura da allenatore pic.twitter.com/HIXsG7bw4c — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 5, 2025

LEGGI ANCHE – Diretta gol Champions League LIVE

