Genoa, inizia l’era De Rossi: che modulo utilizzerà il nuovo tecnico del Grifone e su chi potrebbe puntare? Tutti i dettagli

Genoa, via al nuovo capitolo con De Rossi: ripartirà dal 3-5-2, puntando su intensità, costruzione dal basso e rilancio di alcuni giocatori chiave

Il club ha deciso: sarà Daniele De Rossi a guidare il rilancio del Genoa. L’ex campione del mondo raccoglie il testimone e porta con sé idee nuove e una mentalità diversa. La domanda ora è inevitabile: come cambieranno i rossoblù sotto la sua gestione?

MODULO

Sul piano tattico, l’avvio dell’era De Rossi al Genoa dovrebbe poggiare su basi solide: il nuovo tecnico sembra orientato a ripartire dal 3-5-2, modulo che offre equilibrio e compattezza difensiva. Non a caso, è lo stesso schieramento con cui i rossoblù hanno superato il Sassuolo al Mapei Stadium nell’ultimo turno di campionato.

Tuttavia, questa potrebbe essere solo una fase iniziale. Con il passare delle settimane, infatti, non è escluso che i liguri possano virare verso il 4-3-3, sistema di gioco che De Rossi ha privilegiato nelle sue precedenti esperienze in panchina. In particolare, il 4-3-3 aprirebbe spazi importanti per trequartisti e ali d’attacco.

GIOCATORI

Arrivato a Genova con grandi aspettative, Gronbaek è rimasto finora un vero enigma. Con l’eventuale passaggio al 4-3-3 e una rinnovata fiducia da parte di De Rossi, il danese potrebbe però ritagliarsi spazio sulla corsia mancina. Diverso il caso di Stanciu, chiamato a portare esperienza e qualità ma frenato da un infortunio muscolare. Il rumeno potrebbe diventare una pedina preziosa come mezzala offensiva nel 4-3-3.

