De Rossi Genoa, ora è anche ufficiale: il comunicato del Grifone sull’arrivo dell’allenatore romano

De Rossi Genoa, il Grifone ha ufficializzato l’arrivo del tecnico romano. Ecco il comunicato pubblicato sul proprio sito.

Il Genoa riparte da Daniele De Rossi. L’ex Roma è arrivato ieri sera in Liguria e poco fa il Grifone ha pubblicato il comunicato ufficiale.

«Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.

La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori».