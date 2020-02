Genoa e Lazio sulle partite sospese: «C’è rispetto e preoccupazione» – VIDEO

Igli Tare e Francesco Marroccu hanno parlato ai microfoni di DAZN del Coronavirus prima del match tra Genoa-Lazio

MARROCCU – «L’unica richiesta che si potrebbe fare è avere uniformità del campionato: se la situazione non si risolve sarebbe meglio fermare tutto il campionato. Questa è una posizione che va valutata»

TARE – «Le misure vanno accettate perché servono a proteggere la gente e la loro sicurezza, la priorità rimane sempre quella di tutelare coloro che si recano allo stadio e in generale la popolazione. Dobbiamo essere cauti e rispettare ogni decisione che sarà presa, collaborando con gli addetti ai lavori per far fronte alla situazione nel miglior modo possibile. C’è ovviamente tanta preoccupazione, questo è certo, restiamo in attesa di nuovi sviluppi in merito alla faccenda»