Genoa-Empoli gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 2ª giornata di Serie A – VIDEO

Calcio d’inizio di Genoa-Empoli, sfida con vista salvezza della seconda giornata di Serie A. La squadra di Ballardini, nel primo turno, non è scesa in campo per via del dramma del Ponte Morandi che ha interessato la città della Lanterna. E ora vuole assolutamente partire col piede giusto. Dall’altra parte il sorprendente Empoli di Andreazzoli, reduce dalla bellissima vittoria contro il Cagliari. Segui su Calcio News 24 gol, highlights e sintesi.

GENOA-EMPOLI 1-0 – La sfida di Marassi la sblocca Piatek: il bomber polacco sfrutta l’assist di Mimmo Criscito e porta in vantaggio i rossoblù. Beffata la coppia di centrali Silvestre-Rasmussen. Incolpevole Terracciano.

GENOA-EMPOLI 2-0 – Criscito verticalizza sulla corsia di sinistra: la difesa dell’Empoli tiene in gioco Kouamè, che entra in area e batte Terracciano con un sinistro potente e preciso.