Genoa News
Genoa Inter, i convocati di De Rossi in vista della sfida contro i nerazzurri di Chivu: la lista completa
Genoa Inter, ecco i convocati del tecnico rossoblù Daniele De Rossi per la partita contro i nerazzurri di Chivu: la lista
Il Genoa ha ufficializzato i 25 convocati per la sfida interna contro l’Inter, una gara molto attesa a Marassi. Arrivano segnali incoraggianti per Daniele De Rossi, che ritrova due elementi fondamentali in mezzo al campo: i danesi Morten Frendrup e Albert Gronbaek, finalmente recuperati dai rispettivi problemi fisici e pronti a dare equilibrio alla mediana rossoblù.
Non mancano però le assenze di rilievo: restano fuori Junior Messias, ancora alle prese con acciacchi, il difensore Leo Ostigard e il giovane Hugo Cuenca. Nonostante queste defezioni, la rosa a disposizione del tecnico appare comunque competitiva e in grado di mettere in difficoltà i nerazzurri, chiamati a confermare la loro corsa in campionato.
Portieri: Leali, Sommariva, Lysionok.
Difensori: Sabelli, Norton-Cuffy, Marcandalli, Otoa, Vasquez, Martin.
Centrocampisti: Fini, Ellertsson, Frendrup, Masini, Thorsby, Onana, Malinovskyi, Stanciu, Carboni, Grønbæk.
Attaccanti: Vitinha, Ekuban, Colombo, Cornet, Ekhator, Venturino.
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV