Paulo Dybala si sblocca anche in campionato: l’argentino è andato a segno contro il Genoa – VIDEO

Paulo Dybala si sblocca anche in campionato. Grande gol per il numero 10 argentino che si esibisce in una serpentina fantastica e scocca il sinistro che beffa Perin.

Primo gol in campionato per Dybala che si sblocca dopo il suo unico gol stagionale segnato in Champions League contro il Ferencvaros. Juventus che recupera anche dal punto di vista statistico Dybala.