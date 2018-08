Assurda parabola calante dell’attaccante, il quale era stato acquistato un anno fa come salvatore della patria

Nel 2016-2017 Lapadula era ben considerato a Milanello. L’attaccante di origine peruviana è stato acquistato per via di una superba stagione al Pescara in cui aveva segnato una caterva di gol nella serie cadetta. L’esperienza milanese non è stata proprio grandiosa per l’attaccante. Dopo la monstre campagna acquisti rossonera dello scorso anno, in cui sono giunti Kalinic e Andrè Silva ad affiancare l’emergente Cutrone, lo spazio a disposizione per l’ex pescarese si era così ridotto al lumicino.

Di conseguenza, la decisione di approdare al il Genoa, con un blitz di Preziosi che ha pagato al Milan, tramite la formula del prestito con obbligo di riscatto, quasi 15 milioni. Doveva essere la punta di diamante della squadra genovese, l’uomo franchigia per risollevare le sorti rossoblu, l’idolo dei tifosi per spirito di sacrifico ed indole… Invece nulla di tutto ciò. Dopo una stagione di luci e ombre, Lapadula attualmente è già clamorosamente fuori dal progetto tecnico di Ballardini, che vuole puntare su i giovani arrembanti Piatek e Favilli. L’unica possibile soluzione a questo punto sarebbe un eventuale cessione all’estero, dopo che non si sono concretizzate trattative “italiane”.