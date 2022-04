Genoa Lazio, Immobile dopo la tripletta: «Ora esprimiamo il gioco di Sarri»

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha consolidato il primato come capocannoniere della Serie A, superando Vlahovic

Al termine della larga vittoria contro il Genoa, Ciro Immobile si è espresso così a Sky Sport.

TRIPLETTA – «Le critiche fanno parte di questo sport, ma restano critiche. Quando si inventano cattiverie non mi piace e mi butto giù. Sono dispiaciuto per il derby e per il Mondiale, ma ho le stesse responsabilità degli altri e del gruppo che ha fallito. Le responsabilità sono di tutti, non si deve puntare il dito contro qualcuno».

SARRI – «Mi ha detto che non mi tiro mai indietro, nella mia carriera è sempre stato così. Punto a finire bene il campionato, poi vedremo».

CLASSIFICA MARCATORI – «Bello stare lassù. Vlahovic sta facendo un grande campionato, è molto difficile. Il mister e i compagni mi aiutano ed è così da quando sono arrivato qui. Il merito è loro, e della mia famiglia che mi è sempre vicina».

QUINTO POSTO – «È uno step che ci serve, ora esprimiamo il gioco che vuole Sarri. Ci stiamo divertendo e si sta divertendo anche la gente. Con Sarri abbiamo passato una settimana a parlare e mi ha detto di non diventare diverso da quello che sono. Dedico i gol alla mia famiglia».