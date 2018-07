Genoa, il Malaga accusa: «Rolon è andato al Grifone senza il nostro permesso»

Piccolo giallo in casa Genoa: il Malaga accusa i rossoblù di aver preso Esteban Rolon senza il loro permesso

Giallo in casa Genoa. Il motivo? Esteban Rolon. Dalla Spagna arriva infatti l’accusa del Malaga nei confronti del club rossoblù, colpevole secondo gli andalusi, di aver aggregato al proprio organico il centrocampista senza il consenso preventivo della sua ex squadra. La notizia viene riportata dall’edizione online del quotidiano locale La Opinion de Malaga, il quale spiega come nonostante ci sia un’intesa di massima tra le due società, non ci sia ancora una firma su un pezzo di carta che possa dare il via libera a Rolon per il suo approdo in Italia.

Una vicenda che, sempre secondo la testata iberica, a Malaga preferiscono sotterrare nonostante l’irritazione provocata dalla mossa genoana. In questo momento l’affare non è in discussione visto che porterebbe nelle casse del club delle Boquerones circa 4 milioni di euro. Ma chi è Esteban Rolon? E’ un giocatore di spessore si configura come il classico centrale di quantità, il mediano puro che il Genoa insegue dalla partenza di Rincon. Al dinamismo unisce visione da regista, infatti in Sudamerica era molto apprezzato dai suoi tifosi per l’abilità di smistare palloni attraverso rapidi cambi di gioco e passaggi precisi. Nonostante sia un giocatore capace a spezzare le azioni avversarie, allo stesso tempo è dotato di una discreta tecnica che gli permette di risolvere situazioni complicate con rapidi dribbling nello stretto o con accelerate palle al piede per rubare il tempo al diretto marcatore.