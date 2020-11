Domani si recupera il match tra Genoa e Torino. Le dichiarazioni della vigilia del tecnico rossoblu Rolando Maran

Rolando Maran ha parlato alla vigilia del recupero di campionato tra Genoa e Torino. Queste le dichiarazioni dell’allenatore grifone a Genoa Tv.

Crescita – «Chiedo un’ulteriore crescita. La cosa bella che ha lasciato l’ultima partita è che ci ha visto crescere sotto tutti i punti di vista. Non ci si deve fermare e si devono creare ulteriormente i presupposti per vedere ancora crescita. Lavoriamo per questo e c’è la voglia di fare questo».

Momento – «Arriva ora e va bene ora. Non è che ci deve essere una preferenza. In quel momento stavamo vivendo una situazione allucinante ed è andata così. E’ stata messa in calendario per domani, siamo ancora al lavoro per trovare la condizione ma a me non piace fare la squadra che si lamenta ma guardare con fiducia alla partita che viene».

Emergenza – «Non credo che riusciremo a recuperare qualche altro giocatore. Il fatto che già siamo la seconda squadra che ha utilizzato più giocatore durante il campionato la dice lunga su quanto abbiamo dovuto attingere per fare questo inizio di campionato, In queste due partite dobbiamo ancora stringere i denti e cercare di tirare fuori le massime energie da parte di tutti perchè poi ci auguriamo che le cose possano andare meglio».