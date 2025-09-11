Genoa, il ds Ottolini blinda Frendrup e Vasquez:«Le proposte che ci sono arrivate non erano all’altezza». Le sue dichiarazioni

Il Genoa ha scelto la continuità e la solidità per affrontare la nuova stagione di Serie A. In un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, il direttore sportivo Marco Ottolini ha chiarito la posizione del club riguardo due dei suoi giocatori più ambiti: Morten Frendrup e Johan Vasquez.

Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001, è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione. Dinamico, instancabile e tatticamente intelligente, Frendrup ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui l’Inter. Tuttavia, Ottolini ha spiegato che le offerte ricevute non rispecchiavano il reale valore del giocatore. Situazione analoga per Johan Vasquez, difensore centrale messicano classe 1998, noto per la sua aggressività e capacità di lettura del gioco. Anche su di lui si sono accesi i riflettori di diversi club, ma il Genoa ha deciso di trattenerlo.

Il dirigente rossoblù ha sottolineato come queste scelte siano parte di una strategia chiara: costruire una squadra competitiva, equilibrata e capace di affrontare qualsiasi avversario. Con Frendrup e Vasquez confermati, il Genoa dimostra ambizione e determinazione, puntando su giocatori chiave per consolidare la propria posizione in Serie A e guardare con fiducia al futuro.

SU FRENDRUP E VASQUEZ – «Le proposte che ci sono arrivate non erano all’altezza di quello che per noi è il valore del giocatore, abbiamo deciso di confermarlo. E Morten non ci ha mai chiesto di andare via, si è sempre comportato con grande professionalità: siamo felici di averlo ancora. Lo stesso vale per Vasquez, non è stato facile tenerlo qui perché l’interesse nei suoi confronti era alto ma sarebbe partito solo di fronte a offerte irrinunciabili. Tutto si è bloccato ai primi colloqui, Johan sa che è l’anno del Mondiale e qui sta bene».