Genoa, Pandev esulta per la salvezza: «Abbiamo fatto un miracolo»

Tra i protagonisti della salvezza del Genoa c’è certamente anche Goran Pandev, attaccante che nonostante l’età continua a trascinare il Grifone. Il macedona, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato proprio della salvezza raggiunta dai rossoblù.

SALVEZZA – «Siamo felicissimi di questa salvezza importantissima che è arrivata con due turni di anticipo. Avevamo iniziato malissimo il campionato, a Natale avevamo 7 punti. Poi con Ballardini le cose sono cambiate, secondo me abbiamo fatto un vero miracolo a salvarci».

EUROPEO – «Per me portare la Macedonia all’Europeo era un sogno, ci abbiamo creduto, abbiamo creato un bel gioco anche divertendoci. È stata un’impresa per tutto il Paese. Nessuno a casa credeva in questo gruppo, ma ci siamo guardati in faccia con la voglia di dimostrare di potercela fare. Io ho vinto tanto con i club, ma il mio sogno è sempre stato fare qualcosa di importante con la maglia della Nazionale».