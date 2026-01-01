Genoa Pisa, i nerazzurri pronti a riabbracciare Nzola dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa. Il rientro dell’attaccante si aggiunge ad un altro recupero per Gilardino

Genoa Pisa, l’eliminazione dell’Angola in Coppa d’Africa anticipa il rientro di Nzola per Gilardino in vista del match della 18a giornata

Buone notizie per il Pisa e per Alberto Gilardino, che può finalmente riabbracciare un elemento chiave del proprio reparto offensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è infatti pronto il rientro di M’Bala Nzola, che tornerà a disposizione già nelle prossime ore.

La notizia arriva da Rabat, dove si è disputata Coppa d’Africa: il pareggio per 1-1 tra Tanzania e Tunisia ha qualificato i primi agli ottavi come una delle migliori terze, eliminando invece l’Angola dell’attaccante nerazzurro. Una combinazione di risultati che consente a Nzola di lasciare il Marocco e rientrare immediatamente in Italia.

Il centravanti salirà su un aereo nelle prossime ore e, salvo imprevisti, sarà già a disposizione di Gilardino per la delicata sfida salvezza di sabato pomeriggio al “Ferraris” contro il Genoa della 18a giornata di Serie A. Un rientro importante anche perché Nzola ha nel frattempo scontato i tre turni di squalifica inflitti dopo il cartellino rosso rimediato nel finale di Pisa-Parma.

Le buone notizie, però, non finiscono qui. È rientrata anche l’emergenza influenza che aveva condizionato la preparazione e le scelte di Gilardino contro la Juventus. Tornano pienamente disponibili Meister e soprattutto Piccinini, prima alternativa ad Akinsanmiro, che invece resterà in Marocco con la Nigeria ancora impegnata in Coppa d’Africa. Regolarmente a disposizione anche Bonifazi e Buffon junior, già scesi in campo contro i bianconeri nonostante condizioni fisiche non ottimali.

Resta invece ancora ai box Cuadrado: il colombiano continua a fare i conti con un fastidioso problema muscolare che lo tormenta da oltre un mese e i tempi di recupero si allungano ulteriormente, con uno stop che potrebbe prolungarsi di almeno un’altra decina di giorni.