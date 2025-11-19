Genoa, brutte notizie per De Rossi: questi due giocatori salteranno la sfida contro il Cagliari per infortunio

Genoa, De Rossi perde due calciatori in vista della sfida contro il Cagliari. Le loro condizioni e quando rientreranno a disposizione

Il Genoa si prepara alla trasferta di sabato a Cagliari con buone notizie per Daniele De Rossi. Il tecnico potrà infatti contare sul ritorno in campo di Malinovskyi, centrocampista fondamentale per il reparto nevralgico della squadra. Come riportato dall’edizione genovese de La Repubblica, il giocatore torna a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica e sarà uno dei punti di riferimento del Genoa contro il Cagliari. Malinovskyi, reduce dal contributo alla qualificazione della sua Ucraina ai play-off dei Mondiali, è stato protagonista anche della seduta a porte aperte di ieri pomeriggio, attirando l’attenzione dei tifosi presenti a Pegli.

Il rientro del centrocampista rappresenta un rinforzo importante per De Rossi, che potrà contare su un faro in mezzo al campo capace di garantire equilibrio e qualità sia in fase difensiva sia offensiva. Non solo Malinovskyi: anche Sabelli ed Ekhator hanno partecipato regolarmente all’allenamento odierno e dovrebbero essere pienamente disponibili per la sfida in Sardegna. Sabelli, alle prese con problemi alla caviglia, ed Ekhator, fermato da un fastidio al tallone, hanno recuperato e sono pronti a dare il loro contributo al Genoa.

Restano invece assenti Onana e Cornet, entrambi alle prese con un risentimento muscolare al flessore, che li terrà fuori dal match contro il Cagliari. La gestione degli infortuni e dei rientri sarà cruciale per De Rossi, che vuole mettere in campo la squadra più competitiva possibile per confermare i progressi visti nelle ultime giornate.

Oggi rientreranno a Pegli anche Fini, autore di un gol con l’Under 21, e Norton-Cuffy, che potranno quindi unirsi al gruppo e completare la preparazione del Genoa in vista della trasferta. Vasquez e Cuenca saranno gli ultimi a rientrare dalle nazionali, con l’obiettivo di mettersi subito a disposizione del tecnico rossoblù.

In sintesi, il Genoa si avvicina alla sfida contro il Cagliari con un centrocampo rinforzato e con diversi giocatori recuperati, pur dovendo fare i conti con alcune assenze importanti. Il ritorno di Malinovskyi e il rientro degli altri elementi chiave rappresentano segnali positivi per De Rossi, che punta a mantenere alta la competitività della squadra e a ottenere un risultato positivo in trasferta. Il morale del gruppo resta alto, con l’obiettivo di continuare a crescere e consolidare la propria posizione in classifica.