Genoa, quale sarà il futuro di Messias? Il piano della squadra rossoblu in vista del futuro - Calcio News 24

Genoa, tutto sul rinnovo di Junior Messias. La situazione attuale in casa rossoblu considerando il possibile prolungamento

Il futuro di Junior Messias potrebbe essere ancora a tinte rossoblù. Il Genoa, infatti, ha compiuto un passo importante per trattenere il fantasista brasiliano anche nella prossima stagione. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la società ligure ha presentato un’offerta ufficiale per il rinnovo del contratto, proponendo il prolungamento dell’accordo per un altro anno.

L’attuale intesa tra Messias e il Genoa è in scadenza il 30 giugno 2025. Il club, soddisfatto delle prestazioni del giocatore nell’ultima stagione, ha deciso di muoversi in anticipo per garantirsi la sua permanenza in vista del prossimo campionato di Serie A. Il brasiliano, arrivato al Genoa dal Milan, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nella squadra di Alberto Gilardino, contribuendo con giocate di qualità e grande esperienza, soprattutto nei momenti decisivi del campionato.

Il rinnovo proposto rappresenterebbe una conferma della fiducia che l’ambiente rossoblù ripone nelle qualità tecniche e umane del trentatreenne, che si è ambientato bene sia in campo che fuori. Il Genoa, consapevole del valore del giocatore anche come guida per i più giovani, non vuole farsi sfuggire la possibilità di continuare il rapporto.

Ora la palla passa a Junior Messias, che dovrà dare una risposta all’offerta della società entro pochi giorni. Il club si attende infatti un segnale dal giocatore nel giro di 48 ore, per poter pianificare con chiarezza le prossime mosse in ottica mercato.

Non è da escludere che Messias stia valutando anche eventuali offerte da altri club, ma l’ipotesi di una sua permanenza al Genoa sembra attualmente concreta. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere se il cammino del brasiliano proseguirà sotto la Lanterna o se si apriranno nuovi scenari per il suo futuro.