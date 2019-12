Genoa: Sturaro ancora a parte, Agudelo pronto per l’Inter

Resta in forse Sturaro per la sfida del Genoa di sabato contro l’Inter, mentre ha recuperato completamente Agudelo

Notizie dal Genoa in vista della sfida contro l’Inter di sabato prossimo. Stefano Sturaro ancora a parte in allenamento, dopo essersi accomodato in panchina nel derby con la Samp per un problema fisico nel riscaldamento.

Il giovane Kevin Agudelo è invece tornato disponibile dopo la squalifica per l’espulsione rimediata nel match col Lecce. Il classe ’98 si è affermato nel centrocampo di Thiago Motta, risultando una pedina importante.