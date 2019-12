Infortunio Sturaro: problema fisico nel riscaldamento, il Genoa cambia

Stefano Sturaro si ferma: infortunio per il centrocampista del Genoa di Thiago Motta, che è obbligato a correre ai ripari

Cambio di formazione inatteso per il Genoa nel Derby della Lanterna contro gli storici rivali della Sampdoria. Forfait per Stefano Sturaro, costretto ad accomodarsi in panchina per infortunio.

Il centrocampista, che faceva parte dell’undici titolare inizialmente previsto dai rossoblù, si è fatto male nel riscaldamento e ha rinunciato ad una maglia dal 1′ minuto. Al suo posto gioca invece Sanabria.