Genoa Vardy, la decisione di Vieira sul colpo a parametro zero

Genoa, la decisione di Patrick Vieira sull’ingaggio da parte del grifone di Jamie Vardy, libero dopo l’addio al Leicester

Jamie Vardy resta alla ricerca di una nuova squadra dopo il rifiuto del Genoa, che ha deciso di non procedere con l’ingaggio dell’attaccante ex Leicester. Secondo quanto riportato da Mail Online, il tecnico dei rossoblù, Patrick Vieira, avrebbe stoppato la trattativa nonostante Vardy fosse vicino a firmare con la squadra italiana a parametro zero.

L’allenatore francese, ex leggenda dell’Arsenal alla guida del Genoa dal novembre 2024, ha portato il club al tredicesimo posto in Serie A nella sua prima stagione. Tuttavia, Vieira non sarebbe stato convinto dalle condizioni o dal profilo del 38enne Vardy, bloccando di fatto l’operazione.

Vardy ha lasciato il Leicester City alla scadenza del contratto dopo tredici anni ricchi di successi, con un record impressionante di 200 gol in 500 partite e vittorie importanti tra cui Premier League, FA Cup e due titoli di Championship. Nonostante sia ora svincolato, sono circolate voci di un possibile interessamento di club come Rangers, Nottingham Forest, Como e Wrexham, ma la pista Genoa sembra definitivamente chiusa.

Attualmente i Rangers sono considerati i favoriti per assicurarsi l’esperto attaccante. Il club scozzese potrebbe accogliere anche Conor Coady, ex compagno di squadra di Vardy al Leicester, mentre la squadra è in fase di ricostruzione sotto la guida del nuovo allenatore Russell Martin e dei nuovi proprietari, 49ers Enterprises, che hanno recentemente completato l’acquisizione del club.

Se Vardy dovesse effettivamente trasferirsi ai Rangers o in un altro club, potrà contare sulla sua grande esperienza e capacità di segnare ancora gol importanti e mettere in difficoltà le difese avversarie. Nonostante l’età avanzata per un calciatore, la sua carriera professionistica è iniziata più tardi rispetto alla media, a 25 anni, il che lascia aperta la possibilità che abbia ancora qualche stagione di buon livello davanti a sé. Questa considerazione potrebbe far rimpiangere a Genoa e Vieira di aver rinunciato a un attaccante dal fiuto del gol ancora intatto.