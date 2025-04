Genoa, Vieira: «Partita molto difficile, ma siamo contenti del punto. Sul mio futuro dico questo»

Le parole di Patrick Vieira, allenatore del Genoa, nel post partita della sfida di Serie A contro l’Hellas Verona. Tutti i dettagli

Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Hellas Verona–Genoa, terminata 0-0. Ecco un estratto:

PAROLE– «E’ stata una partita molto difficile, abbiamo visto due squadre con lo stesso obiettivo, di rimanere in A prendendo punti, nel secondo tempo loro sono stati migliori dal punto di vista fisico, sono stati aggressivi, complimenti a loro. Ma noi siamo contenti del punto, non perdere in un campo difficile come questo era importante».

FUTURO – «La cosa importante è di raggiungere il nostro obiettivo, che è di rimanere in Serie A. Non dobbiamo perdere il focus perché non ci siamo ancora matematicamente, fino a che non ci saremo, non voglio parlare di nient’altro».

POCHI GOL SUBITI – «E’ un lavoro di 11 giocatori, oggi è stata una partita difficile per Pinamonti davanti, ma bisogna considerare il grande lavoro che ha fatto per la squadra. Se non prendiamo gol vuol dire che facciamo tutti un bel lavoro a partire dagli attaccanti, poi in porta Nico sta facendo cose importanti per noi».