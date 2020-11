Gerd Muller, la moglie: «Dorme verso l’aldilà»

La moglie di Gerd Muller ha parlato della situazione critica dello storico bomber tedesco

Gerd Muller lotta dal 2008 contro una forte forma di demenza e ora sua moglie Uschi, alla Bild, ha descritto la drammatica situazione che sta vivendo lo storico bomber tedesco.

«Non mangia praticamente nulla, riesce solo a deglutire. ta sdraiato a letto quasi 24 ore al giorno. Raramente ha momenti di veglia, è così bello quando apre gli occhi, anche se solo per pochi minuti. Attraverso il battito di ciglia può rispondere di sì o di no alle domande che gli facciamo. A volte guardiamo insieme la televisione, anche se lui non recepisce. Solo un anno fa era tutto diverso. Riuscivo anche a portarlo in gelateria. Poi però è arrivato il Coronavirus. Per tre mesi non l’ho potuto visitare e non potevo spiegargli il motivo. Gerd dorme verso la propria fine. Tiene gli occhi chiusi, assume solo cibo frullato. Mi dà la sensazione di essere calmo e sereno, non credo stia soffrendo. Sta dormendo verso l’aldilà».