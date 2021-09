Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco e della Germania, ha parlato alla vigilia del match contro l’Islanda

«Vogliamo confermare la prestazione contro l’Armenia, contro cui abbiamo giocato a lungo una buona partita e dimostrato che non si è trattato di un fuoco di paglia. Penso che le ultime due partite siano state molto diverse anche dal punto di vista dell’approccio. Contro il Liechtenstein è sembrata più una partita di pallamano, mentre contro l’Armenia abbiamo trovato più spazi in area di rigore. Ci aspettiamo un avversario forte fisicamente soprattutto sulle palle alte e quindi dovremo cercare altre soluzioni sul campo. Il mio ruolo in squadra è lo stesso ormai da qualche anno, cerco di assumermi le mie responsabilità, fornire prestazioni di alto livello in maniera costante e dare sicurezza alla squadra».