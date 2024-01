Gewiss Stadium, lavori a pieno regime tra gradinate e la copertura

Continuano a pieno regime i lavori al Gewiss Stadium per quanto riguarda la Curva Morosini. La situazione in casa Atalanta

Se per altre squadre (Inter e Milan su tutti) la questione stadio è sempre un contesto tanto delicato quanto difficile dove polemiche e continue trattative tendono a rimandare i lavori, in quel di Bergamo invece si va avanti a suon di fatti.

L’Atalanta sta procedendo a pieno regime in cantiere per quanto riguarda la costruzione della Curva Sud del Gewiss Stadium, e il colpo d’occhio sui lavori è uno di quelli da far venire la pelle d’oca. Le gradinate, eccezione fatta per tutta la parte riguardante il settore ospiti, sono state tutte quante posate, aspettando la dovuta posa dei seggiolini.

Ciò che risalta però è lo scheletro della nuova copertura: imponente e speculare a ciò che è stato fatto in precedenza con la Pisani. Da contare anche le varie lavorazioni sotto il profilo impiantistico per presentare un settore comodo e funzionale. Anticipo sulla tabella di marcia? In contesti cantieristici è sempre difficile fare previsioni, ma dall’altra parte quello sta facendo l’Atalanta è assolutamente straordinario: aspettando di vedere il gioiello architettonico nel pieno della sua completezza.