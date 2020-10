Ghirelli assicura: «Serie A, B e C pronte anche alla soluzione playoff»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato dei piani per finire la stagione, nonostante l’aumento dei contagi

Francesco Ghirelli, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato dei piani del calcio per portare a termine la stagione. Le parole del presidente della Lega Pro.

«Ogni partita è diversa dalle altre, siamo in una situazione eccezionale e la salute va al primo posto. Nel marzo scorso siamo stati la Lega che per prima ha fermato i campionati. Ad oggi la Serie A, B e C hanno piani di emergenza, compresa anche la soluzione play-off».