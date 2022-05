Giampaolo: «Buonissima gara della Sampdoria. Salvezza? Ci servono punti». Le parole del tecnico blucerchiato

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match perso contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «Penso che la Sampdoria abbia fatto una buonissima gara. Prima di subire il gol abbiamo avuto un paio di occasioni favorevoli. Abbiamo commesso un errore sul gol perché eravamo troppo schiacciati in porta. Siamo riusciti a stare in partita e crearci opportunità. La Sampdoria ha fatto la partita che doveva fare».

STRATEGIA – «La partita l’abbiamo creata per fare densità e non spazi e buchi. Fino a che siamo stati corti glielo abbiamo impedito. Tutte le volte che abbiamo fatto qualche pressione fuori tempo, abbiamo concesso qualcosa. Alzando il baricentro ci siamo assunti il rischio perché quello è il terreno della Lazio. bravo Ferrari a rompere la linea e accorciarli. Ma la Lazio ha quella qualità, se tu crei il buco loro palleggiano e triangolano. Qualcosa devi concedere, non poteva essere una partita di Subbuteo. Qualche imbucata è normale, ma siamo riusciti a limitarli. I due gol subiti sono frutto di una palla inattiva e di una persa da noi. Se gli concedi lo spazio, loro sono più bravi. Forse potevamo essere più velenosi nella finalizzazione».

SALVEZZA – «Non si possono fare calcoli. Ho detto che la quota salvezza non la conosco e che servono ancora punti con due partite a disposizione. Dobbiamo sicuramente fare qualche punto. Faremo il massimo di quello che sapremo andarci a prendere».