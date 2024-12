Giampaolo post Lecce Monza: «Non bisogna illudersi. Oggi abbiamo combattuto alla grande»

Giampaolo, allenatore dei giallorossi, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo quella che è stata la partita Lecce Monza

LE PAROLE – «Non mi illudo mai di niente, non do niente per scontato. Non si arriva mai ad aver certezze su niente. Poi si vedrà a maggio. Oggi era una partita pesante, sono tre punti importanti ma di partite dobbiamo vincerne ancora diverse per raggiungere il nostro obiettivo. Non mi illudo, le sorprese sono dietro l’angolo. Stasera andiamo a casa, riposiamo e domani si riparte. Ai giocatori prima della partita ho detto che noi o giochiamo scontri diretti o scontri contro squadre nei primi posti della classifica. Bisogna essere mentalmente forti per affrontare ogni partita nel migliore dei modi. Le partite bisogna giocarle e puoi anche perderle, ma devi giocarle. Sono stati bravi Krstovic e Dorgu a mettersi gli errori alle spalle e a giocare. Abbiamo speso tanto nel primo tempo, sia nel ripartire che nel tenere il baricentro alto. Nel secondo tempo, complice la qualità del Monza, siamo un po’ calati e abbiamo dovuto soffrire. La squadra però non ha mollato, è stata lì a lottare»