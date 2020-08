Giampaolo Toro: risolto il contratto con il Milan, si attende l’annuncio ufficiale

Marco Giampaolo è ormai prossimo dal diventare il nuovo allenatore del Torino: si attende solo l’annuncio ufficiale del club granata

Manca solo l’annuncio ufficiale e poi Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore del Torino. Dopo il vertice negli uffici di Cairo il tecnico si è diretto a Casa Milan per risolvere il contratto con il club rossonero.

Sono bastati pochi minuti per trovare l’intesa per la risoluzione con il Diavolo, ora si attende l’annuncio ufficiale da parte del Torino che legherà Giampaolo al club granata per due anni con opzione per il terzo.