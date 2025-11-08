Gila Inter, problema rinnovo con la Lazio? I nerazzurri attenti e preparano il colpo! Spunta una grande rivale, le ultimissime

Gila Inter: rinnovo bloccato: l’Inter fiuta l’occasione, ma spunta una rivale agguerrita. Derby di mercato in vista!

Mario Gila si sta imponendo come uno dei difensori centrali più solidi della Serie A, qualità confermata dalla prestazione da migliore in campo contro l’Atalanta a Bergamo. Arrivato nell’estate 2022 dal Real Madrid – che conserva il 50% sulla futura rivendita – il rendimento dello spagnolo ha convinto la Lazio a tentare di blindarlo. Tuttavia, il contratto in scadenza nel 2027 e l’ingaggio contenuto (circa 500mila euro, tra i più bassi della rosa) rendono il rinnovo una trattativa complessa, come riportato da Il Tempo. Senza segnali positivi dal giocatore, lo scenario di un addio estivo non è da escludere.

Questa fase di stallo ha riacceso l’interesse di diversi club. L’Inter, che già in passato aveva sondato il terreno, considera Gila un profilo ideale per una squadra che punta a vincere su tutti i fronti. Anche il Milan si è inserito nella corsa: i rossoneri cercano un difensore di primo livello per raccogliere l’eredità di Acerbi e de Vrij, entrambi con contratto in scadenza nel 2026.

Il classe 2000 piace anche in Premier League e in Spagna, ma la pista italiana appare particolarmente concreta. A favorire un’eventuale trattativa con l’Inter potrebbe essere la presenza dell’agente Alejandro Camano, lo stesso di Lautaro Martínez, con cui la società nerazzurra intrattiene rapporti consolidati. Resta da capire se Claudio Lotito sarà disposto ad abbassare le pretese, trasformando un affare finora impossibile in un’opportunità di mercato.

