Gila Inter, i nerazzurri non mollano il centrale spagnolo. Ma c’è un ostacolo da superare. Le ultimissime sulla trattativa

Gila Inter: il centrale spagnolo nel mirino dei nerazzurri. Sarri, però, non è intenzionato a dare il via libera. Le ultimissime

Il mercato bloccato non ha impattato solo sugli acquisti e le cessioni della Lazio, ma ha rallentato anche le questioni interne legate ai contratti. In particolare, i rinnovi sono stati congelati e ogni trattativa rimandata a tempi migliori. Tra i giocatori che più attirano l’attenzione c’è Mario Gila, il centrale spagnolo che potrebbe diventare uno degli obiettivi principali dell’Inter.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro sta seguendo con grande interesse Gila. Il difensore, sotto contratto con la Lazio fino al 2027, è considerato un profilo appetibile, soprattutto grazie alla possibilità di sfruttare i canali già aperti con il manager di Lautaro Martinez, lo stesso che segue il giocatore spagnolo. Tuttavia, per convincere Lotito a lasciar partire Gila serviranno offerte molto sostanziose, perché il centrale rappresenta uno dei pilastri della difesa biancoceleste.

Mario Gila non ha mai fatto pressioni per cambiare aria né ha manifestato malumori nello spogliatoio. Questo atteggiamento professionale lo rende ancora più prezioso per la Lazio, ma al contempo aumenta il rischio che, con il passare del tempo, la società abbia meno margini di manovra per trattenerlo. Maurizio Sarri, consapevole dell’importanza del difensore, spinge per la sua permanenza, considerando Gila fondamentale in un reparto che al momento è tra i più solidi della rosa. Smantellarlo significherebbe compromettere parte del lavoro tattico della squadra.

In un contesto di mercato a saldo zero, i rinnovi dei giocatori come Gila potrebbero essere effettuati solo mantenendo gli attuali ingaggi, senza aumenti significativi. L’unica eccezione riguarda la possibilità di utilizzare i ricavi derivanti dalle cessioni per finanziare nuovi contratti, una strada che potrebbe permettere alla Lazio di trattenere il difensore senza compromettere il bilancio.

Il futuro di Gila resta dunque una delle questioni più delicate per la società biancoceleste. Da una parte, il centrale è un perno difensivo indispensabile per Sarri; dall’altra, l’interesse dei nerazzurri è concreto e potrebbe portare a trattative intense nei prossimi mesi. La gestione del contratto e delle richieste del mercato diventerà determinante per capire se Gila continuerà a essere il cuore della difesa della Lazio o se passerà all’Inter, aprendo così una nuova fase della sua carriera.

In sintesi, il destino di Gila è sospeso tra l’attaccamento alla Lazio e l’interesse concreto dei campioni d’Italia, con la società chiamata a decidere se trattenere uno dei suoi migliori difensori o cederlo in cambio di un’offerta importante.