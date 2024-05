Gilardino pre Milan Genoa: «Vi spiego le CONDIZIONI di Gudmundsson. Sul RINNOVO dico che...»

Le parole dell’allenatore del Genoa Alberto Gilardino in vista della sfida contro il Milan. La CONFERENZA STAMPA del tecnico

In conferenza stampa, l’allenatore del Genoa Alberto Gilardino, ha voluto parlare così della sfida contro il Milan.

«Gudmundsson? Faremo delle valutazioni nella giornata di oggi. Avremo la rifinitura e poi partiremo per Milano. Speriamo e ci auguriamo di recuperarlo. La situazione è che abbiamo trovato un accordo verbale con la società. Nei prossimi giorni ci rivedremo e sono contento, felice. E’ sempre stato il mio desiderio e la mia volontà. Ne avevo parlato insieme alla società nelle passate settimane. La volontà di dare continuità a un lavoro insieme a squadra e staff, la possibilità di riconfermarsi. Ora mancano i dettagli ma c’è stato un accordo verbale molto positivo. Retegui? Per gli attaccanti il gol è una cosa importante: deve rimanere concentrato sulla squadra. Milan? E’ secondo in classifica e ha una media punti simili a quando hanno vinto il campionato. La differenza è che l’Inter sta giocando un campionato a parte. E’ una squadra forte sulla palle inattive. Sappiamo che squadra affrontare in uno stadio prestigioso»