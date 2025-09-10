Gimenez, altro messaggio al Milan: in gol con il Messico. L’attaccante di Allegri in rete dopo il mancato scambio con la Roma

Un gol per riaccendere la fiducia e mandare un messaggio forte e chiaro al proprio allenatore. Santiago Gimenez si riprende la scena con una prodezza che ha permesso al suo Messico di agguantare un pareggio per 2-2 in amichevole contro la Corea del Sud. La rete, arrivata al 94′, non è solo spettacolare dal punto di vista tecnico, ma assume un’importanza cruciale per il morale dell’attaccante del Milan.

Subentrato al 62′, il Bebote ha risolto la partita con una giocata da vero campione: finta a rientrare sul destro, rotazione e un magnifico tiro a giro di sinistro che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali. Una liberazione, arrivata al termine di settimane complicate in rossonero. Nelle prime due giornate di campionato contro Cremonese e Lecce, Gimenez è apparso appannato e lontano dalla forma migliore, faticando a lasciare il segno. Inoltre, gli ultimi giorni di mercato lo avevano visto al centro di una possibile trattativa con la Roma, in un ipotetico scambio con Dovbyk, operazione poi saltata per la ferma volontà del messicano di giocarsi le sue carte al Milan.

Ora, a pochi giorni dalla sfida casalinga contro il Bologna, questo gol rilancia le sue quotazioni. Il messaggio per il tecnico Massimiliano Allegri è inequivocabile: Gimenez c’è e chiede spazio. La concorrenza nel reparto offensivo è agguerrita, con Christian Pulisic e il nuovo acquisto Christopher Nkunku che sembrano aver guadagnato posizioni nelle gerarchie, senza contare il rientro di Leão.

Tuttavia, Allegri dovrà fare i conti con diverse incognite. Sia Gimenez che Pulisic rientreranno a Milanello solo giovedì, affaticati dal viaggio intercontinentale. Nonostante questo, il morale ritrovato e la grande qualità della rete segnata potrebbero garantire al messicano una chance importante, dal primo minuto o a gara in corso, per dimostrare di poter essere ancora un protagonista di questo Milan.