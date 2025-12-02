Gimenez Milan, novità importanti sull’attaccante rossonero: quel club ha preso una decisione molto importante. Le ultimissime

Gimenez Milan, a sorpresa il Sunderland avrebbe fatto un passo indietro nella corsa all’attaccante messicano. Le ultime sul giocatore

Le strategie di calciomercato del Milan per la sessione invernale rischiano di complicarsi sensibilmente dopo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Il progetto della dirigenza, infatti, sembrava chiaro: la società rossonera aveva individuato nella possibile cessione di Gimenez la chiave per finanziare l’arrivo di un nuovo centravanti gradito a Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni, però, una delle piste considerate più promettenti si è improvvisamente raffreddata, gettando ombre sui piani del club.

A fare chiarezza sulla questione è intervenuto Fabrizio Romano, voce autorevole del mercato internazionale. L’esperto ha smentito con decisione le voci che collegavano il Sunderland a un possibile assalto per il messicano, ridimensionando così le speranze del Milan di trovare in Premier League un acquirente interessato. Secondo Romano, il club inglese non avrebbe in alcun modo preso in considerazione l’idea di avviare una trattativa per Gimenez Milan, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi scenario immediato.

Romano è stato chiaro anche nelle sue dichiarazioni: «Si è detto che il Sunderland sta pensando a Santi Gimenez, ha iniziato dei contatti per Gimenez: a me arrivano smentite. Dal Sunderland mi arriva un no secco nei confronti del nome di Santi Gimenez per l’attacco. Il Sunderland ha piani diversi». Una presa di posizione netta che costringe la dirigenza milanista a rivedere le proprie strategie.

Il rifiuto del Sunderland rappresenta infatti un ostacolo rilevante per le manovre di mercato rossonere. Con Gimenez attualmente ai box per infortunio e reduce da un avvio di stagione poco incisivo in termini realizzativi, trovare un club disposto a investire cifre importanti diventa sempre più complicato. In mancanza di un’offerta adeguata, il rischio è che il Milan non riesca a liberare lo spazio economico necessario per muoversi con decisione su nuovi obiettivi.

La dirigenza aveva individuato in Mateta il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, ma l’operazione resta subordinata alla possibilità di piazzare Gimenez . Senza la sua cessione, l’intero mercato in entrata rischia di restare bloccato. Il Milan, dunque, si trova a dover accelerare sui contatti con altri potenziali acquirenti, consapevole che ogni ritardo potrebbe compromettere la costruzione dell’attacco per la seconda parte della stagione.

In un mercato sempre più dinamico, il caso Gimenez si conferma un nodo cruciale: finché non verrà sciolto, i piani rossoneri resteranno inevitabilmente in stand-by.