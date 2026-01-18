Giovane Lazio, trattativa che si scalda: nuovi passi avanti nei contatti con il Verona per il centravanti

Giovane Lazio, si scalda la pista! Proseguono i dialoghi con l’Hellas Verona per il colpo in attacco, tutti i dettagli

Nuovi movimenti sul fronte Giovane Lazio, con la trattativa che nelle ultime ore si è riaccesa in maniera significativa. L’attaccante dell’Hellas Verona è tornato al centro delle attenzioni biancocelesti e, come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, tra le parti sono ripresi i contatti dopo i primi sondaggi della scorsa settimana. Un segnale evidente di come il classe 2003 sia ormai entrato stabilmente nella lista dei possibili rinforzi offensivi richiesti dal club capitolino.

Nel dialogo tra le due società potrebbe inserirsi anche Reda Belahyane, che rappresenterebbe una pedina utile per agevolare l’operazione. Il centrocampista, infatti, potrebbe fare il percorso inverso e tornare a Verona come contropartita tecnica, rendendo l’affare più sostenibile dal punto di vista economico. La Lazio, alla ricerca di un profilo giovane, duttile e con margini di crescita, considera Giovane un nome perfettamente in linea con le esigenze della rosa e con le idee tattiche dello staff.

Resta da capire se l’attaccante potrà diventare il vero sostituto di Castellanos. Al momento non ci sono certezze, ma l’intensificarsi dei contatti lascia intuire un interesse concreto da parte di Formello. La sensazione è che la pista rimarrà calda nei prossimi giorni: i dialoghi proseguono, le valutazioni sono in corso e ora la decisione finale passa ai due club, chiamati a capire se esistono le condizioni per un’accelerazione definitiva.

