Girelli svela: «Che fatica per farmi lasciare il pallone della tripletta ai Mondiali»

Girelli a Casa con la Juve: le parole dell’attaccante della Juventus Women nella puntata odierna con Claudio Marchisio

Torna l’appuntamento con il format ‘A Casa Con La Juve’, visibile sul canale Youtube bianconero. I protagonisti della puntata di oggi, condotta da Claudio Zuliani ed Enrico Zambruno, sono stati Claudio Marchisio e Cristiana Girelli. Queste le parole dell’attaccante della Juventus Women.

TRIPLETTA AI MONDIALI – «Sono stata fortunata perchè era estate e quindi difficilmente puoi sbagliare tacchetti. Difficilmente uso i tacchetti a 6 o misti, uso quelli a 13. Pallone dei Mondiali? A Vinovo dovevamo fare un servizio per la UEFA io e Bonansea. La prima cosa che ho visto è stato il pallone, lo presi in mano e chiesi alla ragazza che gestiva il tutto se avessi potuto tenerlo. Lei mi ha detto che non poteva lasciarmelo. Così pensai che in qualche modo me lo sarei preso ai Mondiali. Ho fatto una fatica a prendermelo, perchè la UEFA non voleva lasciarmelo».