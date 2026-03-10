Milan News
Giudice Sportivo Serie A: stangata per il Milan, maxi-multa ai rossoneri dopo il derby! Gli squalificati dopo la 28ª giornata
Giudice Sportivo Serie A: tutte le decisioni dopo la 28ª giornata di campionato. Multe, squalificati e diffidati
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea ha ufficialmente reso note le decisioni disciplinari relative alla 28ª giornata del campionato di Serie A (nona di ritorno). Le sanzioni colpiscono diversi club e protagonisti del rettangolo verde, delineando il quadro degli squalificati per il prossimo turno.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Le sanzioni ai club: stangata per il Milan
La sanzione economica più pesante è stata inflitta al Milan. La società rossonera dovrà versare un’ammenda totale di € 30.000,00, così suddivisa: € 22.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente provocato un ritardo di due minuti nel secondo tempo (recidiva reiterata continuata), ed ulteriori € 8.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria”.
Altre multe per lancio di fumogeni sono state comminate a Bologna (€ 3.000,00), Genoa (€ 2.000,00) e Lecce (€ 2.000,00).
Calciatori squalificati: stangata per Pezzella
Tra i giocatori espulsi, spicca la squalifica per una giornata effettiva di gara accompagnata da un’ammenda di € 10.000,00 per Giuseppe Pezzella della Cremonese. La motivazione ufficiale recita: “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, in modo irruento, criticato l’operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose”.
Fermati per un turno (quinta sanzione) i seguenti calciatori non espulsi:
- Sebastiano Esposito
- Lewis Ferguson
- Patrizio Masini
- Obite Evan Ndicka
- Adrien Rabiot
Entrano invece nell’elenco dei diffidati Sebastiano Luperto e Luka Modrić.
Provvedimenti per dirigenti e staff
Non mancano provvedimenti per le panchine. Multa di € 10.000,00 per Dario Baccin (Inter) “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con fare arrogante, criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale”. Squalificato per una giornata ed espulso con multa di € 5.000,00 il preparatore atletico Simone Folletti.
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...