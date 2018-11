Attualmente svincolato, l’attaccante Giuseppe Rossi guarda al suo futuro: «Mi piacerebbe tornare negli Stati Uniti, sarebbe pazzesco».

I tanti infortuni avuti negli ultimi anni hanno bloccato l’ascesa di Giuseppe Rossi. L’attaccante è attualmente nella lista degli svincolati in attesa di una chiamata da parte di qualche squadra. “Pepito”, che in Italia ha indossato le maglie di Parma, Fiorentina e Genoa, intervistato da “ProsoccerUSA.com”, non vuole precludersi nessuna possibilità.

«Lascio ogni porta aperta. – ha spiegato l’ex attaccante viola – Tornare a casa in America sarebbe qualcosa di pazzesco perché ho quest’area del New Jersey nel sangue. Mi piacerebbe fare parte della cultura calcistica di questa zona, che sia con New Jersey o con New York mi piacrebbe parlarne».

