Gabbiadini, l’agente chiarisce: «Fiorentina? Chiacchiere, resta in Premier»

Calciomercato Fiorentina, sfuma la pista ipotesi Manolo Gabbiadini: l’agente Pagliari lo blinda al Southampton

Silvio Pagliari spegne i rumors di mercato su Manolo Gabbiadini. Il centravanti non sta trovando continuità da titolare al Southampton e nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno in Serie A, con la Fiorentina pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Il procuratore dell’ex Sampdoria però chiarisce la situazione ai microfoni di Radio Sportiva.

Ecco le parole di Pagliari: «Fiorentina e altri club su Manolo? Tutte chiacchiere, è un calciatore incedibile per il Southampton e noi siamo felici di restare in Inghilterra. Non sarà un grandissimo mercato quello di gennaio: non prevedo grossi scossoni come negli anni passati».