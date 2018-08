Molti giocatori sono attualmente presenti nell’elenco degli svincolati. Ecco la lista che contiene nomi molto interessanti che potrebbero entrare nel mirino di molte società

Il calciomercato in Italia e in Inghilterra si è chiuso da alcuni giorni, mentre in molti campionati di rilievo come Spagna, Francia e Germania le operazioni, sia in entrata che in uscita, sono ancora aperte. Per quanto riguarda i calciatori svincolati, le contrattazioni sono possibili durante tutto il periodo dell’anno e le società tengono d’occhio costantemente questo elenco per potersi garantire un colpo a parametro zero per rinforzare le proprie rose.

Tra questi giocatori ci sono sicuramente pedine interessanti che potrebbero far gola a molte società europee. John Terry, Patrice Evra, Claudio Marchisio, Yaya Tourè, Hatem Ben Arfa, Samir Nasri sono solo alcuni dei calciatori rimasti senza squadra, una lista lunga ed interessante con cui si potrebbe realmente andare a comporre una formazione degna di nota. Dando uno sguardo all’elenco, difatti, si potrebbe estrapolare un ipotetico 11 titolare, con annessa panchina, composto da alcuni di questi giocatori che costituirebbero, quasi sicuramente, una rosa molto competitiva, magari allenata da Zinedine Zidane, tecnico anch’egli senza club.

La possibile formazione con i giocatori svincolati (3-4-3): Brkic; Glen Johnson, Terry, Evra; Marchisio, Yaya Tourè, Ben Arfa, Toulalan; Nasri, Rossi, Mbokani. A disposizione: Cavalieri, Diego Reyes, Huth Tremoulinas, Aquilani, Maher, Borriello, Dzsudzsak, Sako, Lacina Traoré. Allenatore: Zinedine Zidane.

Questa la lista completa dei giocatori svincolati:

Giocatore Ultimo club

PORTIERI

Agazzi Ascoli

Ali Ahamada Kayserispor

Brkic PAOK

Carrasso Galatasaray

Cavalieri Crystal Palace

Hadzikic Austria Vienna

Kawashima Metz

Munoz America

Placide Oldham

Turnbull Leeds

Ustari Atlas

Velthuizen Omonia Nicosia

DIFENSORI

Assou-Ekotto Metz

Bedimo Marsiglia

Blanchard Carpi

Cissokho Amiens

Diego Reyes Porto

Dramé SPAL

Evra West Ham

Gamez Newcastle

Glen Johnson Stoke

Huth Leicester

Maroh Colonia

Mavraj Amburgo

Milic Napoli

Monzon U. de Chile

Morganella Palermo

Pogba Genclebirligi

Richards Aston Villa

Rosi Genoa

Siqueira Atletico Madrid

Tasci Spartak Mosca

Terry Aston Villa

Tremoulinas Siviglia

Wollscheid Metz

CENTROCAMPISTI

Aquilani Las Palmas

Ben Arfa PSG

De Jong Mainz

Flamini Getafe

Gakpé Amiens

Jorquera Bursaspor

Maher Twente

Marchisio Juventus

Marquinho Fluminense

Milanov CSKA

Mvuemba Lorient

Polanski Hoffenheim

Rodwell Sunderland

Toulalan Bordeaux

Veloso Genoa

Yacob WBA

Yaya Touré Man City

ATTACCANTI

Bakary Sako Crystal Palace

Berbatov Kerala Blasters

Borriello SPAL

Cuenca Hapol Beer-Sheva

Dzsudzsak Al-Wahda

Emenike Olympiakos

Fidel Martinez Atlas

Lacina Traoré Monaco

Leto Emirates Club

Marilungo Atalanta

Mbakogu Carpi

Mbokani Dinamo Kiev

Meier Eintracht

Mollo Al-Rayyan

Nakoulma Nantes

Nasri Antalyaspor

Nilmar Santos

Paulinho Cremonese

Pinilla U. de Chile

Rossi Genoa